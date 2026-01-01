Air Jordan 1 Mid SE
Cipő nagyobb gyerekeknek
Az AJ1 mindig lehengerlő stílusban érkezik. A tartós anyagok és a friss színek megújítanak egy ikont, hogy életben tartsák a régi Jordan-varázslatot. A Nike Air párnázás futáshoz, ugráshoz és játékhoz is elég kényelmes.
- Megjelenített szín: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Stílus: IO2065-100
Air Jordan 1 Mid SE
Az AJ1 mindig lehengerlő stílusban érkezik. A tartós anyagok és a friss színek megújítanak egy ikont, hogy életben tartsák a régi Jordan-varázslatot. A Nike Air párnázás futáshoz, ugráshoz és játékhoz is elég kényelmes.
Előnyök
- A valódi bőr tartós, strukturált és prémium minőségű.
- A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
- A hab középtalp könnyű párnázást biztosít.
- Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.
Termékadatok
- Klasszikus fűzők
- Jumpman nyelvcímke
- Wings-logó a száron
- Megjelenített szín: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Stílus: IO2065-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE