Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

Az AJ1 sosem okoz csalódást – mindig stílusos. A prémium bőr felsőrész gondoskodik az edzőcipők tartósságáról. A talp alatti Nike Air egység klasszikus párnázást kínál, így minden lépésed kényelmes lesz. Szóval, hol fogod viselni?

Megjelenített szín: Fekete/Opti Yellow/Silver

Stílus: IV6811-001