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Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek - Fekete/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

114,99 €
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Az AJ1 sosem okoz csalódást – mindig stílusos. A prémium bőr felsőrész gondoskodik az edzőcipők tartósságáról. A talp alatti Nike Air egység klasszikus párnázást kínál, így minden lépésed kényelmes lesz. Szóval, hol fogod viselni?


  • Megjelenített szín: Fekete/Opti Yellow/Silver
  • Stílus: IV6811-001

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Az AJ1 sosem okoz csalódást – mindig stílusos. A prémium bőr felsőrész gondoskodik az edzőcipők tartósságáról. A talp alatti Nike Air egység klasszikus párnázást kínál, így minden lépésed kényelmes lesz. Szóval, hol fogod viselni?

Előnyök

  • A valódi bőr és műbőr felsőrész fokozza a tartósságot, és szerkezetet ad.
  • A beágyazott Nike Air egység elnyeli az erőhatásokat, hogy minden lépésnél párnázást nyújtson.
  • A gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Wings embléma a száron
  • Jumpman-logó a nyelven
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fekete/Opti Yellow/Silver
  • Stílus: IV6811-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €

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