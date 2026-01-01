Air Jordan 1 Mid SE
Cipő nagyobb gyerekeknek
Az AJ1 sosem okoz csalódást – mindig stílusos. A prémium bőr felsőrész gondoskodik az edzőcipők tartósságáról. A talp alatti Nike Air egység klasszikus párnázást kínál, így minden lépésed kényelmes lesz. Szóval, hol fogod viselni?
- Megjelenített szín: Fekete/Opti Yellow/Silver
- Stílus: IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
Az AJ1 sosem okoz csalódást – mindig stílusos. A prémium bőr felsőrész gondoskodik az edzőcipők tartósságáról. A talp alatti Nike Air egység klasszikus párnázást kínál, így minden lépésed kényelmes lesz. Szóval, hol fogod viselni?
Előnyök
- A valódi bőr és műbőr felsőrész fokozza a tartósságot, és szerkezetet ad.
- A beágyazott Nike Air egység elnyeli az erőhatásokat, hogy minden lépésnél párnázást nyújtson.
- A gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.
Termékadatok
- Klasszikus fűzők
- Wings embléma a száron
- Jumpman-logó a nyelven
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Fekete/Opti Yellow/Silver
- Stílus: IV6811-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid SE