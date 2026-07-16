Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

IoanaA717822917
Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch
Az AJ1 jelen változata Mike első, jellegzetes modelljét értelmezi újra új színekkel. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.
Air Jordan 1 Mid SE
Az AJ1 jelen változata Mike első, jellegzetes modelljét értelmezi újra új színekkel. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
IoanaA717822917
Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch
Air Jordan 1 Mid SE