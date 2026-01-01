Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

Az AJ1 jelen változata Mike első, jellegzetes modelljét értelmezi újra új színekkel. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.

Megjelenített szín: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Stílus: II1258-400