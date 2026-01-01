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Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek - Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Air Jordan 1 Mid SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
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Az AJ1 jelen változata Mike első, jellegzetes modelljét értelmezi újra új színekkel. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.


  • Megjelenített szín: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Stílus: II1258-400

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

Az AJ1 jelen változata Mike első, jellegzetes modelljét értelmezi újra új színekkel. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Középmagas szár
  • Megjelenített szín: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Stílus: II1258-400

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Mid SE

    30% kedvezmény

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