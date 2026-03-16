Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

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Az AJ1 jelen változata Mike első, jellegzetes modelljét értelmezi újra új színekkel. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.
Air Jordan 1 Mid SE
Az AJ1 jelen változata Mike első, jellegzetes modelljét értelmezi újra új színekkel. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Fast delivery
Kev
Cant complain about anything
Air Jordan 1 Mid SE