Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

Az AJ1 jelen változata Mike első, jellegzetes modelljét értelmezi újra új színekkel. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.

Megjelenített szín: Fekete/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Stílus: IB7053-002