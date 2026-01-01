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Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek - Sweet Beet/Off Noir/Fehér/Desert Pink

Air Jordan 1 Mid SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

114,99 €
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Az AJ1 mindig lehengerlő stílusban érkezik. A tartós anyagok és a friss színek megújítanak egy ikont, hogy életben tartsák a régi Jordan-varázslatot. A Nike Air párnázás futáshoz, ugráshoz és játékhoz is elég kényelmes.


  • Megjelenített szín: Sweet Beet/Off Noir/Fehér/Desert Pink
  • Stílus: IO2066-600

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Az AJ1 mindig lehengerlő stílusban érkezik. A tartós anyagok és a friss színek megújítanak egy ikont, hogy életben tartsák a régi Jordan-varázslatot. A Nike Air párnázás futáshoz, ugráshoz és játékhoz is elég kényelmes.

Előnyök

  • A valódi bőr és a műbőr tartósságot és jó szerkezetet biztosít.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A hab középtalp könnyű párnázást biztosít.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Jumpman nyelvcímke
  • Wings-logó a száron
  • Megjelenített szín: Sweet Beet/Off Noir/Fehér/Desert Pink
  • Stílus: IO2066-600

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €

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