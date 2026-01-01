Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

Az AJ1 mindig lehengerlő stílusban érkezik. A tartós anyagok és a friss színek megújítanak egy ikont, hogy életben tartsák a régi Jordan-varázslatot. A Nike Air párnázás futáshoz, ugráshoz és játékhoz is elég kényelmes.

Megjelenített szín: Sweet Beet/Off Noir/Fehér/Desert Pink

Stílus: IO2066-600