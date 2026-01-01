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Air Jordan 1 Mid női cipő - Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Air Jordan 1 Mid

Női cipő

30% kedvezmény
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Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. A sarokrészben található Air technológia biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál. A pettyes fűzők teszik teljessé a megjelenést.


  • Megjelenített szín: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Stílus: IQ0306-133

Air Jordan 1 Mid

30% kedvezmény

Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. A sarokrészben található Air technológia biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál. A pettyes fűzők teszik teljessé a megjelenést.

Előnyök

  • A bőrből, műbőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
  • A szivacsos középtalp és a Nike Air párnázás könnyed kényelmet biztosít.
  • A gumiból készült, forgásponttal ellátott külső talp tartós tapadást kínál.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Stílus: IQ0306-133

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Mid női cipő

    Air Jordan 1 Mid

    30% kedvezmény

    Tedd teljessé a megjelenésed