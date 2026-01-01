Air Jordan 1 Mid
Női cipő
Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. A sarokrészben található Air technológia biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál. A pettyes fűzők teszik teljessé a megjelenést.
- Megjelenített szín: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Stílus: IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. A sarokrészben található Air technológia biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál. A pettyes fűzők teszik teljessé a megjelenést.
Előnyök
- A bőrből, műbőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
- A szivacsos középtalp és a Nike Air párnázás könnyed kényelmet biztosít.
- A gumiból készült, forgásponttal ellátott külső talp tartós tapadást kínál.
Termékadatok
- Megjelenített szín: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Stílus: IQ0306-133
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid