Air Jordan 1 Mid női cipő

Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. A sarokrészben található Air technológia biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál. A pettyes fűzők teszik teljessé a megjelenést.

Megjelenített szín: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Stílus: IQ0306-133