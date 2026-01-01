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Air Jordan 1 Mid
Férficipő
139,99 €
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.
- Megjelenített szín: Fekete/Cool Grey/Light Armory Blue/Fekete
- Stílus: IU7672-001
Air Jordan 1 Mid
139,99 €
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.
Termékadatok
- Bőr felsőrész
- Szivacsos középtalp
- Gumi külsőtalp
- Középmagas szár
- Megjelenített szín: Fekete/Cool Grey/Light Armory Blue/Fekete
- Stílus: IU7672-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid
139,99 €