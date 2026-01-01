Air Jordan 1 Mid férficipő

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.

Megjelenített szín: Fekete/Cool Grey/Light Armory Blue/Fekete

Stílus: IU7672-001