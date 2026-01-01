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Air Jordan 1 Mid férficipő - Fekete/Cool Grey/Light Armory Blue/Fekete

Air Jordan 1 Mid

Férficipő

139,99 €
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Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.


  • Megjelenített szín: Fekete/Cool Grey/Light Armory Blue/Fekete
  • Stílus: IU7672-001

Air Jordan 1 Mid

139,99 €

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.

Termékadatok

  • Bőr felsőrész
  • Szivacsos középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Középmagas szár
  • Megjelenített szín: Fekete/Cool Grey/Light Armory Blue/Fekete
  • Stílus: IU7672-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Mid férficipő

    Air Jordan 1 Mid

    139,99 €

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