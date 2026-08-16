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Air Jordan 1 Mid férficipő - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Férficipő

30% kedvezmény
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/Fekete
Fekete/Aura/Fehér/Squadron Blue
University Blue/Fehér/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/Fekete/Fehér
Fekete/Fehér/University Red
True Blue/Varsity Red/Fekete/Summit White
Fekete/Gorge Green/Summit White
Fekete/Palomino/University Red/Phantom
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.


  • Megjelenített szín: Summit White/Vintage Lichen
  • Stílus: DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

30% kedvezmény

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.

A termék előnyei

  • A bőrből, műbőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
  • A szivacsos középtalp és a Nike Air párnázás könnyed kényelmet biztosít.
  • A gumiból készült, forgásponttal ellátott külső talp tartós tapadást kínál.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Summit White/Vintage Lichen
  • Stílus: DQ8426-107

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1466)

4.8 csillag

  • PaulaJ219193158

    Love the shooes. Recomend to all .

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

Air Jordan 1 Mid férficipő

Air Jordan 1 Mid

30% kedvezmény

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