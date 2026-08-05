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Air Jordan 1 Mid cipő nagyobb gyerekeknek - Pink Gaze/Fehér/Fekete

Air Jordan 1 Mid

Cipő nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
Pink Gaze/Fehér/Fekete
Fekete/Aura/Squadron Blue/Fekete
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/Fekete
Obsidian/Fehér/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/Fehér
University Blue/Fehér/Sail/Midnight Navy
Fekete/Fehér/University Red
Pink Foam/China Rose/Fehér/Pink Foam
Fekete/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/Fekete/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Az AJ1 ezen változata a színek friss keverékével Mike első, jellegzetes modelljét gondolja újra. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.


  • Megjelenített szín: Pink Gaze/Fehér/Fekete
  • Stílus: DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

30% kedvezmény

Az AJ1 ezen változata a színek friss keverékével Mike első, jellegzetes modelljét gondolja újra. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.

A termék előnyei

  • Az elsőrangú szerkezet kényelmet és ikonikus megjelenést kínál.
  • A sarokrészbe beágyazott Air-Sole egység puha párnázást biztosít.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Csészetalpszerkezet
  • Párnázott szár
  • Megjelenített szín: Pink Gaze/Fehér/Fekete
  • Stílus: DQ8423-602

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (763)

4.8 csillag

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 1 Mid cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan 1 Mid

30% kedvezmény

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