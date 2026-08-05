Air Jordan 1 Mid cipő nagyobb gyerekeknek

Az AJ1 ezen változata a színek friss keverékével Mike első, jellegzetes modelljét gondolja újra. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.

Megjelenített szín: Pink Gaze/Fehér/Fekete

Stílus: DQ8423-602