Air Jordan 1 Mid cipő nagyobb gyerekeknek

Love them
Ventor781717325
They good in love there a can’t get nothing like them
Az AJ1 ezen változata a színek friss keverékével Mike első, jellegzetes modelljét gondolja újra. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.
Air Jordan 1 Mid
Az AJ1 ezen változata a színek friss keverékével Mike első, jellegzetes modelljét gondolja újra. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Love them
Ventor781717325
They good in love there a can’t get nothing like them
Perfect school shoes
Mother of 5
[This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!
TaiY
[This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Air Jordan 1 Mid