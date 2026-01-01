 
1 / 9. kép
Air Jordan 1 Mid cipő nagyobb gyerekeknek - Obsidian/Fehér/Grey Fog/Obsidian

Air Jordan 1 Mid

Cipő nagyobb gyerekeknek

109,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér/Grey Fog/Obsidian
  • Stílus: IV6050-451

Air Jordan 1 Mid

109,99 €

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.

A termék előnyei

  • A bőrből, műbőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
  • A szivacsos középtalp és a Nike Air párnázás könnyed kényelmet biztosít.
  • A gumiból készült, forgásponttal ellátott külső talp tartós tapadást kínál.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér/Grey Fog/Obsidian
  • Stílus: IV6050-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Air Jordan 1 Mid.

    Air Jordan 1 Mid cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Mid

    109,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed