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Air Jordan 1 Mid
Cipő nagyobb gyerekeknek
109,99 €
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér/Grey Fog/Obsidian
- Stílus: IV6050-451
Air Jordan 1 Mid
109,99 €
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.
A termék előnyei
- A bőrből, műbőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
- A szivacsos középtalp és a Nike Air párnázás könnyed kényelmet biztosít.
- A gumiból készült, forgásponttal ellátott külső talp tartós tapadást kínál.
Termékadatok
- Klasszikus fűzők
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér/Grey Fog/Obsidian
- Stílus: IV6050-451
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid
109,99 €