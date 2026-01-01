Air Jordan 1 Mid
Cipő nagyobb gyerekeknek
Az AJ1 sosem okoz csalódást – mindig stílusos. A prémium bőr felsőrész gondoskodik az edzőcipők tartósságáról. A talp alatti Nike Air egység klasszikus párnázást kínál, így minden lépésed kényelmes lesz. Szóval, hol fogod viselni?
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IX3526-010
Air Jordan 1 Mid
Az AJ1 sosem okoz csalódást – mindig stílusos. A prémium bőr felsőrész gondoskodik az edzőcipők tartósságáról. A talp alatti Nike Air egység klasszikus párnázást kínál, így minden lépésed kényelmes lesz. Szóval, hol fogod viselni?
Előnyök
- A valódi bőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
- A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
- A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.
Termékadatok
- Középmagas szár
- Wings embléma a száron
- Jumpman-logó a nyelven
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IX3526-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid