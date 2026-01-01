Air Jordan 1 Mid cipő nagyobb gyerekeknek

Az AJ1 sosem okoz csalódást – mindig stílusos. A prémium bőr felsőrész gondoskodik az edzőcipők tartósságáról. A talp alatti Nike Air egység klasszikus párnázást kínál, így minden lépésed kényelmes lesz. Szóval, hol fogod viselni?

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: IX3526-010