Air Jordan 1 Low SE Quai 54 férficipő

Az AJ1 Low ezen változata visszatér a Quai 54 alapjaihoz: streetball, Párizs és a Jordan. Az 1985-ben debütáló eredeti modell ihlette, és a hosszan tartó kényelem érdekében prémium anyagokkal és a saroknál Air egységgel készült. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

Megjelenített szín: Fehér/Key Lime/Action Grape

Stílus: IR2367-100