Air Jordan 1 Low SE Quai 54 férficipő

Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Az AJ1 Low ezen változata visszatér a Quai 54 alapjaihoz: streetball, Párizs és a Jordan. Az 1985-ben debütáló eredeti modell ihlette, és a hosszan tartó kényelem érdekében prémium anyagokkal és a saroknál Air egységgel készült. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Az AJ1 Low ezen változata visszatér a Quai 54 alapjaihoz: streetball, Párizs és a Jordan. Az 1985-ben debütáló eredeti modell ihlette, és a hosszan tartó kényelem érdekében prémium anyagokkal és a saroknál Air egységgel készült. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3 csillag
Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Oui mais …
devotee
Un peu trop « brillantes » mais jolies
Air Jordan 1 Low SE Quai 54