 
1 / 10. kép
Air Jordan 1 Low SE Quai 54 férficipő - Fehér/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Férficipő

139,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Az AJ1 Low ezen változata visszatér a Quai 54 alapjaihoz: streetball, Párizs és a Jordan. Az 1985-ben debütáló eredeti modell ihlette, és a hosszan tartó kényelem érdekében prémium anyagokkal és a saroknál Air egységgel készült. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Fehér/Key Lime/Action Grape
  • Stílus: IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

Az AJ1 Low ezen változata visszatér a Quai 54 alapjaihoz: streetball, Párizs és a Jordan. Az 1985-ben debütáló eredeti modell ihlette, és a hosszan tartó kényelem érdekében prémium anyagokkal és a saroknál Air egységgel készült. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

Előnyök

  • Beágyazott Air-Sole egység a könnyű párnázásért.
  • A felsőrész valódi bőr anyaga tartósságot és prémium megjelenést biztosít.
  • A tömörgumi külsőtalp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.
  • A lábujjrészen lévő perforációk fokozzák a szellőzést.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Fehér/Key Lime/Action Grape
  • Stílus: IR2367-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

3 csillag

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Air Jordan 1 Low SE Quai 54 férficipő

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed