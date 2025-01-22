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Air Jordan 1 Low SE női cipő - Fekete/Fehér/Metallic Silver/Fekete

Air Jordan 1 Low SE

Női cipő

139,99 €
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A friss textúrák anélkül újítják meg az alacsony szárú, de semmiképpen sem visszafogott AJ1-et, hogy elveszne annak ikonikus sziluettje és ismerős érzete. Ezt az elsőrangú bőrből készült örök kedvencet Nike Air párnázással és elegáns dizájnnal láttuk el, amely egy kis extra csillogást ad.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Metallic Silver/Fekete
  • Stílus: HJ7743-010

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

A friss textúrák anélkül újítják meg az alacsony szárú, de semmiképpen sem visszafogott AJ1-et, hogy elveszne annak ikonikus sziluettje és ismerős érzete. Ezt az elsőrangú bőrből készült örök kedvencet Nike Air párnázással és elegáns dizájnnal láttuk el, amely egy kis extra csillogást ad.

A termék előnyei

  • A Nike Air technológiának köszönhetően a cipő elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A külsőtalp gumis anyaga hosszan tartó tapadást biztosít, mely ideális a mindennapi használathoz.

Termékadatok

  • Perforált lábujjrész
  • Lekerekített peremek
  • Fém Jumpman logós kulcstartó
  • Wings embléma a saroknál
  • Hímzett Jumpman logó a nyelven
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Metallic Silver/Fekete
  • Stílus: HJ7743-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (55)

4.8 csillag

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    Nike User

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    Nike User

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Air Jordan 1 Low SE női cipő

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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