Air Jordan 1 Low SE női cipő

A friss textúrák anélkül újítják meg az alacsony szárú, de semmiképpen sem visszafogott AJ1-et, hogy elveszne annak ikonikus sziluettje és ismerős érzete. Ezt az elsőrangú bőrből készült örök kedvencet Nike Air párnázással és elegáns dizájnnal láttuk el, amely egy kis extra csillogást ad.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Metallic Silver/Fekete

Stílus: HJ7743-010