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Air Jordan 1 Low SE női cipő - Fehér/Fekete/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Női cipő

139,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Mndig benne, mindig frissen. Az AJ1 Low a Jordan örökségének egy darabját kínálja egész napos kényelemmel. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete/Desert Berry
  • Stílus: IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Mndig benne, mindig frissen. Az AJ1 Low a Jordan örökségének egy darabját kínálja egész napos kényelemmel. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.

Előnyök

  • Beágyazott Air-Sole egység a könnyű párnázásért.
  • A felsőrész valódi bőr anyaga tartósságot és prémium megjelenést biztosít.
  • A tömörgumi külsőtalp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.

Termékadatok

  • Wings-embléma a saroknál
  • Jumpman-logó a nyelven
  • Szalagszerű fűzők
  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete/Desert Berry
  • Stílus: IO0668-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.7 csillag

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Air Jordan 1 Low SE női cipő

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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