Air Jordan 1 Low SE női cipő

Mndig benne, mindig frissen. Az AJ1 Low a Jordan örökségének egy darabját kínálja egész napos kényelemmel. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.

Megjelenített szín: Fehér/Fekete/Desert Berry

Stílus: IO0668-100