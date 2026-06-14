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Air Jordan 1 Low SE női cipő - Fehér/Fehér/Metallic Silver/Fehér

Air Jordan 1 Low SE

Női cipő

30% kedvezmény
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Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Metallic Silver/Fehér
  • Stílus: IQ9381-100

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

A termék előnyei

  • Beágyazott Air-Sole egység a könnyű párnázásért.
  • A felsőrész valódi bőr anyaga tartósságot és prémium megjelenést biztosít.
  • A tömörgumi külsőtalp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Metallic Silver/Fehér
  • Stílus: IQ9381-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.3 csillag

  • Mariola528241096

    Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!

  • Maybe one of my favorite styles I have gotten

    Maggie247744650

    These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them

  • Synthetic leather, feels cheap!

    Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392

    I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.

Air Jordan 1 Low SE női cipő

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

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