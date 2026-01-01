Air Jordan 1 Low SE
Férficipő
Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.
- Megjelenített szín: Fekete/Iron Grey/Fehér/Iced Carmine
- Stílus: II3788-003
Air Jordan 1 Low SE
Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.
Előnyök
- Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
- A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
- A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.
Termékadatok
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Fekete/Iron Grey/Fehér/Iced Carmine
- Stílus: II3788-003
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Low SE