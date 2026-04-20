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Air Jordan 1 Low SE férficipő - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Fekete

Air Jordan 1 Low SE

Férficipő

30% kedvezmény
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Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low SE a Jordan történelem és örökség egy darabját adja neked, egész napos kényelemmel párosítva. Ráadásul a nyelven található különleges címkével a saját történeted előtt is tiszteleghetsz. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.


  • Megjelenített szín: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Fekete
  • Stílus: II9813-600

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low SE a Jordan történelem és örökség egy darabját adja neked, egész napos kényelemmel párosítva. Ráadásul a nyelven található különleges címkével a saját történeted előtt is tiszteleghetsz. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Megjelenített szín: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Fekete
  • Stílus: II9813-600

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • MirzaH80495885

    Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !

Air Jordan 1 Low SE férficipő

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

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