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Air Jordan 1 Low SE férficipő - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Férficipő

139,99 €
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Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stílus: IO2047-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

Előnyök

  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A lábujjrészen lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
  • A tömörgumi külsőtalp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stílus: IO2047-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

5 csillag

  • The best of all best

    paulh424599422

    Very good and very comfortable

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Air Jordan 1 Low SE férficipő

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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