Air Jordan 1 Low SE férficipő

Alles super.
DorisG219113016
Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.
Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.
Air Jordan 1 Low SE
Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.9 csillag
Alles super.
DorisG219113016
Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.
Jättenöjd
Peter634514800
Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.
Muted Classiness
JamesR497376264
Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.
Air Jordan 1 Low SE