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Air Jordan 1 Low SE férficipő - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Férficipő

30% kedvezmény
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Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stílus: IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

A termék előnyei

  • Beágyazott Air-Sole egység a könnyű párnázásért.
  • A felsőrész valódi bőr anyaga tartósságot és prémium megjelenést biztosít.
  • A tömörgumi külsőtalp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stílus: IU2268-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (8)

4.9 csillag

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Jättenöjd

    Peter634514800

    Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

Air Jordan 1 Low SE férficipő

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

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