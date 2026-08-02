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Air Jordan 1 Low SE férficipő - Fehér/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Férficipő

139,99 €
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Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Fehér/Iron Grey/Wolf Grey
  • Stílus: IX3959-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

Előnyök

  • A puha bőr felsőrész sima érzetet és tartósságot nyújt.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Fehér/Iron Grey/Wolf Grey
  • Stílus: IX3959-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • shirleyv930546665

    Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk

Air Jordan 1 Low SE férficipő

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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