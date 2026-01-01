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Air Jordan 1 Low SE férficipő - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Férficipő

139,99 €
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Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Stílus: IO2049-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

A termék előnyei

  • Beágyazott Air-Sole egység a könnyű párnázásért.
  • A felsőrész valódi bőr anyaga tartósságot és prémium megjelenést biztosít.
  • A tömörgumi külsőtalp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.

Termékadatok

  • Szivacsos középtalp
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Stílus: IO2049-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Low SE férficipő

    Air Jordan 1 Low SE

    139,99 €