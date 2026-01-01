Air Jordan 1 Low SE
Férficipő
Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.
- Megjelenített szín: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Stílus: IO2048-100
Air Jordan 1 Low SE
Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.
A termék előnyei
- Beágyazott Air-Sole egység a könnyű párnázásért.
- A felsőrész valódi bőr anyaga tartósságot és prémium megjelenést biztosít.
- A tömörgumi külsőtalp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.
Termékadatok
- Wings-embléma a saroknál
- Jumpman-logó a nyelven
- Szivacsos középtalp
- Megjelenített szín: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Stílus: IO2048-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Low SE