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Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek - Summit White/Light Arctic Pink/Silver

Air Jordan 1 Low SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

99,99 €
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Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
  • Stílus: IV6787-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Alacsony szár
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
  • Stílus: IV6787-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

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