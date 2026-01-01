Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

Megjelenített szín: Summit White/Light Arctic Pink/Silver

Stílus: IV6787-100