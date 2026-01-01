Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low SE a Jordan történelem és örökség egy darabját adja neked, egész napos kényelemmel párosítva. Ráadásul a nyelven található különleges címkével a saját történeted előtt is tiszteleghetsz. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.

Megjelenített szín: Pure Platinum/Summit White/Fekete/Chile Red

Stílus: II1257-002