Air Jordan 1 Low SE
Cipő nagyobb gyerekeknek
Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low SE a Jordan történelem és örökség egy darabját adja neked, egész napos kényelemmel párosítva. Ráadásul a nyelven található különleges címkével a saját történeted előtt is tiszteleghetsz. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.
- Megjelenített szín: Pure Platinum/Summit White/Fekete/Chile Red
- Stílus: II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low SE a Jordan történelem és örökség egy darabját adja neked, egész napos kényelemmel párosítva. Ráadásul a nyelven található különleges címkével a saját történeted előtt is tiszteleghetsz. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.
Előnyök
- Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
- A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
- A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.
Termékadatok
- Mély kivágású gallér
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Pure Platinum/Summit White/Fekete/Chile Red
- Stílus: II1257-002
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Low SE