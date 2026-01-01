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Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek - Pure Platinum/Summit White/Fekete/Chile Red

Air Jordan 1 Low SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
Pure Platinum/Summit White/Fekete/Chile Red
Fekete/Iron Grey/Fehér/Iced Carmine
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low SE a Jordan történelem és örökség egy darabját adja neked, egész napos kényelemmel párosítva. Ráadásul a nyelven található különleges címkével a saját történeted előtt is tiszteleghetsz. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.


  • Megjelenített szín: Pure Platinum/Summit White/Fekete/Chile Red
  • Stílus: II1257-002

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low SE a Jordan történelem és örökség egy darabját adja neked, egész napos kényelemmel párosítva. Ráadásul a nyelven található különleges címkével a saját történeted előtt is tiszteleghetsz. Válaszd ki a színeket, majd viseld büszkén az ikonikus profilt, amely kiváló anyagokból készült, a sarokban pedig beágyazott Air egység kapott helyet.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Pure Platinum/Summit White/Fekete/Chile Red
  • Stílus: II1257-002

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Low SE

    30% kedvezmény

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