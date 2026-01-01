1 / 9. kép
Air Jordan 1 Low SE
Cipő nagyobb gyerekeknek
99,99 €
Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.
- Megjelenített szín: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stílus: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €
Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.
Előnyök
- A saroknál lévő Nike Air egység ultrakönnyű, ruganyos párnázást nyújt.
- Rugalmas barázdák a külső talp elülső részén
- A gumi külső talp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.
Termékadatok
- Mély kivágású gallér
- Klasszikus fűzők
- Megjelenített szín: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stílus: IO2060-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Air Jordan 1 Low SE.
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €