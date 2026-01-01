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Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

99,99 €
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Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.


  • Megjelenített szín: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Stílus: IO2060-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.

Előnyök

  • A saroknál lévő Nike Air egység ultrakönnyű, ruganyos párnázást nyújt.
  • Rugalmas barázdák a külső talp elülső részén
  • A gumi külső talp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Stílus: IO2060-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

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