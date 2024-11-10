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Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

99,99 €
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Maradj két lábbal a földön ebben a semleges, alacsony szárú cipőben. A sima bőr és a puha hasított bőr dimenziót és textúrát kölcsönöz a könnyen variálható Jordan cipőnek, a Nike Air egységek pedig kényelmes párnázást biztosítanak, hogy épp olyan jól érezd magad, mint amilyen jól nézel ki.


  • Megjelenített szín: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Stílus: HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Maradj két lábbal a földön ebben a semleges, alacsony szárú cipőben. A sima bőr és a puha hasított bőr dimenziót és textúrát kölcsönöz a könnyen variálható Jordan cipőnek, a Nike Air egységek pedig kényelmes párnázást biztosítanak, hogy épp olyan jól érezd magad, mint amilyen jól nézel ki.

A termék előnyei

  • A prémium bőr tartósságot és struktúrát kölcsönöz a felsőrésznek.
  • A hab középtalp könnyű párnázást nyújt.
  • A sarokrészbe beágyazott Nike Air egység puha párnázást biztosít.

Termékadatok

  • Csészetalpszerkezet
  • Hímzett Jumpman embléma
  • Wings embléma a saroknál
  • Megjelenített szín: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Stílus: HF1863-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (6)

4.3 csillag

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Super mooi 🤩

    shimora

    Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

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