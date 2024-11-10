Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Maradj két lábbal a földön ebben a semleges, alacsony szárú cipőben. A sima bőr és a puha hasított bőr dimenziót és textúrát kölcsönöz a könnyen variálható Jordan cipőnek, a Nike Air egységek pedig kényelmes párnázást biztosítanak, hogy épp olyan jól érezd magad, mint amilyen jól nézel ki.

Megjelenített szín: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Stílus: HF1863-200