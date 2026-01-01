Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Az AJ1 mindig lehengerlő stílusban érkezik. A strapabíró anyagok és a friss színek új életre keltik ezt az ikonikus modellt, így a klasszikus Jordan-varázslat tovább él. A Nike Air párnázás futáshoz, ugráshoz és játékhoz is elég kényelmes.

Megjelenített szín: True Blue/University Red/Kinetic Green/Fekete

Stílus: IO2062-400