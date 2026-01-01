Air Jordan 1 Low SE
Cipő nagyobb gyerekeknek
Az AJ1 mindig lehengerlő stílusban érkezik. A strapabíró anyagok és a friss színek új életre keltik ezt az ikonikus modellt, így a klasszikus Jordan-varázslat tovább él. A Nike Air párnázás futáshoz, ugráshoz és játékhoz is elég kényelmes.
- Megjelenített szín: True Blue/University Red/Kinetic Green/Fekete
- Stílus: IO2062-400
Air Jordan 1 Low SE
Az AJ1 mindig lehengerlő stílusban érkezik. A strapabíró anyagok és a friss színek új életre keltik ezt az ikonikus modellt, így a klasszikus Jordan-varázslat tovább él. A Nike Air párnázás futáshoz, ugráshoz és játékhoz is elég kényelmes.
Előnyök
- A valódi bőr tartós és strukturált.
- A lábujjrészen lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
- A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
- A hab középtalp könnyű párnázást biztosít.
- Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.
Termékadatok
- Klasszikus fűzők
- Wings embléma a sarkon
- Jumpman-logó a nyelven
- Megjelenített szín: True Blue/University Red/Kinetic Green/Fekete
- Stílus: IO2062-400
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Low SE