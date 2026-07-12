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Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek - Off Noir/Fehér/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

99,99 €
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Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.


  • Megjelenített szín: Off Noir/Fehér/Desert Pink/Desert Pink
  • Stílus: IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.

Előnyök

  • A bőr és a műbőr tartósságot és struktúrát nyújt.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A hab középtalp könnyű párnázást biztosít.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Wings embléma a sarkon
  • Jumpman-logó a nyelven
  • Megjelenített szín: Off Noir/Fehér/Desert Pink/Desert Pink
  • Stílus: IO2067-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

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    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

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