Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818
Love them. They were just as they appeared before purchase.
Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.
Air Jordan 1 Low SE
Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818
Love them. They were just as they appeared before purchase.
Air Jordan 1 Low SE