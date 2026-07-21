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Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek - Fehér/Fehér/Metallic Silver/Fekete

Air Jordan 1 Low SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
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Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 a futball által ihletett stílust ötvözi az eredeti modell hagyományával. A prémium anyagoknak és a fémes felületeknek köszönhetően egész nap győztesnek érezheted magad.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Metallic Silver/Fekete
  • Stílus: IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 a futball által ihletett stílust ötvözi az eredeti modell hagyományával. A prémium anyagoknak és a fémes felületeknek köszönhetően egész nap győztesnek érezheted magad.

Előnyök

  • A bőr és műbőr felsőrész tartós kényelmet biztosít.
  • A saroknál lévő Nike Air egység könnyű, ruganyos párnázást nyújt.
  • Rugalmas barázdák a külső talp elülső részén
  • A gumi külső talp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Metallic Silver/Fekete
  • Stílus: IR2310-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Aikaterini294589870

    Απίστευτο παπούτσι , πάρα πολύ άνετο, ίσως απ τα καλύτερα που έχω αγοράσει καιρό τώρα

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

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