Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 a futball által ihletett stílust ötvözi az eredeti modell hagyományával. A prémium anyagoknak és a fémes felületeknek köszönhetően egész nap győztesnek érezheted magad.

Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Metallic Silver/Fekete

Stílus: IR2310-100