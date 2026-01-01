 
1 / 9. kép
Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

99,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stílus: IR1142-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

Előnyök

  • A valódi bőr tartós és strukturált.
  • A lábujjrészen lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A hab középtalp könnyű párnázást biztosít.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Wings embléma a sarkon
  • Jumpman-logó a nyelven
  • Megjelenített szín: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stílus: IR1142-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Air Jordan 1 Low SE.

    Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed