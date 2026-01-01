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Air Jordan 1 Low SE
Cipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.
- Megjelenített szín: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Stílus: IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
30% kedvezmény
Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.
A termék előnyei
- Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
- A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
- A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.
Termékadatok
- Megjelenített szín: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Stílus: IU2269-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Low SE
30% kedvezmény