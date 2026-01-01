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Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
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Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.


  • Megjelenített szín: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stílus: IU2269-100

Air Jordan 1 Low SE

30% kedvezmény

Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.

A termék előnyei

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stílus: IU2269-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Low SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Low SE

    30% kedvezmény

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