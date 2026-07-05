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Air Jordan 1 Low férficipő - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Férficipő

129,99 €
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Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stílus: IV6045-451

Air Jordan 1 Low

129,99 €

Az 1985-ben megjelent eredeti modell által ihletett Air Jordan 1 Low letisztult, klasszikus megjelenést biztosít, amely ismerős, mégis mindig rácsodálkozol. Ikonikus dizájnja minden szetthez tökéletesen illik, így gondoskodva arról, hogy mindig lendületben maradhass.

Előnyök

  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • Az oldalsó perforációk fokozzák a szellőzést.

Termékadatok

  • Bőrből és szintetikus bőrből készült felsőrész
  • Szivacsos középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stílus: IV6045-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • KleineFootball

    Air Jordan 1 Low Men's Shoes- the shoes were exactly as expected. I wore them as soon as I could. They fit and feel great. The color combination will allow me to wear them for just about any occasion. I highly reccommend.

Air Jordan 1 Low férficipő

Air Jordan 1 Low

129,99 €

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