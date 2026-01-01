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Air Jordan 1 Low cipő nagyobb gyerekeknek - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Cipő nagyobb gyerekeknek

94,99 €
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Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stílus: IV6049-451

Air Jordan 1 Low

94,99 €

Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.

Előnyök

  • Valódi és műbőr a tartósság érdekében.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stílus: IV6049-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Low cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Low

    94,99 €

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