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Air Jordan 1 Low
Cipő nagyobb gyerekeknek
94,99 €
Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.
- Megjelenített szín: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Stílus: IV6049-451
Air Jordan 1 Low
94,99 €
Ikonikus, tartós megjelenés. Ez az AJ1 az eredeti modell klasszikus stílusát prémium anyagokkal kombinálja, hogy egész nap mozgásban maradhass.
Előnyök
- Valódi és műbőr a tartósság érdekében.
- A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Mély kivágású gallér
- Klasszikus fűzők
- Megjelenített szín: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Stílus: IV6049-451
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Low
94,99 €