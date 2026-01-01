Nike Air Huarache By You egyedi női cipő

Nike Air Huarache By You

149,99 €

Ma kapott már ölelést a lábad? Ne állj meg itt! Oszd meg a pozitív kisugárzásod a világgal a döbbenetesen kényelmes ikon testre szabott verziójával. Válaszd a puha, kellemes hasított bőrt a nosztalgikus hangulatért, vagy adj mindig aktuális megjelenést a cipődnek a ropogós bőrrel. A klasszikus megjelenés érdekében válassz az egyetemi sportcsapatok által ihletett színek széles választékából. A műved megkoronázásaként oszd meg a történeted egy darabját a cipőnyelv rátétjén. Bármit is választasz, jó érzés lesz felvenni, és nagyszerűen fogsz kinézni. A lábaidnak joguk van büszkélkedni a személyre szabott Air Huarache cipőddel.A lehető legjobb illeszkedés érdekében javasoljuk, hogy a szokásos méretedtől rendelj egy fél mérettel nagyobbat.

Mivel koronázod meg? A felsőrész lábfejedet körülölelő anyagát prémium hasított bőrrel vagy bőrrel koronázhatod meg. Felpezsdítő egyetemi színek Melyik sulinak szurkolsz? Van kedvenc csapatod vagy színárnyalatod? Válassz az egyetemi sportcsapatok által ihletett színek széles választékából, és tedd pezsgőbbé a világot. Tedd személyessé Meséld el a történeted egy fejezetét egy személyre szabott üzenettel – válassz legfeljebb 5 karaktert (számok 0-9, betűk A-Z és néhány szimbólum), amelyek hímzéssel kerülnek a nyelvrátétre. Vagy tartsd meg az eredeti Huarache embléma klasszikus megjelenését.

További előnyök A vízisíelés ihlette felsőrész rugalmas anyaga hihetetlenül jól illeszkedik a lábfejeden.

Az eredetileg profi futáshoz tervezett cipő esetében a tartós kényelemért a Nike Air párnázás felel.

A rögzített sarokrész tartást ad, és a hosszított nyelvvel együtt megtartja az általad kedvelt kora 90-es évekbeli megjelenést.

A párnázott belső bélés igazodik a lábfejedhez, hogy személyre szabott fazont kínáljon.

Nike By You részletek Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.

3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.

Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű

Stílus: FD9782-900