Nike Air Force 1 Mid ’07 férficipő

DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Az Air Force 1 Mid '07 modellben minden megvan, amit a legjobban ismersz: mutatós rátétek, vagány díszítőelemek és pont tökéletes mértékű csillogás, hogy reflektorfénybe kerülj. A párnázott, középmagas szár és a klasszikus tépőzáras záródás fokozza a hagyományos kosaras kényelmet, miközben az ujjrésznél lévő perforációk hűsítik a lábadat.
Nike Air Force 1 Mid ’07
LEGENDÁS AF1 STÍLUS.
Az Air Force 1 Mid '07 modellben minden megvan, amit a legjobban ismersz: mutatós rátétek, vagány díszítőelemek és pont tökéletes mértékű csillogás, hogy reflektorfénybe kerülj. A párnázott, középmagas szár és a klasszikus tépőzáras záródás fokozza a hagyományos kosaras kényelmet, miközben az ujjrésznél lévő perforációk hűsítik a lábadat.
Az 1982-ben megjelent AF1 volt az első Nike Air technológiát használó kosárlabdacipő, mely forradalmasította a kosárlabdát, és hamar nagy népszerűségre tett szert a világ minden táján. Az Air Force 1 ma is hű marad a gyökereihez ugyanazzal a puha, ruganyos párnázással, amely megváltoztatta a sportcipők történelmét.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid ’07
Fedezd fel a Nike Air Force 1 Mid '07 férficipőt
Több mint 35 éve magát a kényelmet és a tartósságot jelenti egyenesen a dobozból. A tartós, varrott rátétek, a tiszta bőr és a könnyen betörhető dizájn révén a városban bárhol ideális viselet.
Az eredetileg nagy igénybevételre tervezett Nike Air párnázás hosszan tartó kényelmet biztosít, amelyhez a párnázott szár és nyelv is hozzájárul, hiszen puhává teszi lépteidet.
A mutatós, könnyen tisztítható felsőrésznek köszönhetően tökéletes viselet a pályán kívül, míg a középmagas szárú dizájn és a talp csészetalpas felülete a kosárlabda előtt tiszteleg. Történelem, megjelenés és kényelem egyben.