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Nike Air Force 1 Mid ’07 férficipő - Fekete/Fekete

Nike Air Force 1 Mid ’07

Férficipő

129,99 €
Nike Air Force 1 Mid ’07 férficipő - Fekete/Fekete
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Az Air Force 1 Mid '07 modellben minden megvan, amit a legjobban ismersz: mutatós rátétek, vagány díszítőelemek és pont tökéletes mértékű csillogás, hogy reflektorfénybe kerülj. A párnázott, középmagas szár és a klasszikus tépőzáras záródás fokozza a hagyományos kosaras kényelmet, miközben az ujjrésznél lévő perforációk hűsítik a lábadat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete
  • Stílus: CW2289-001

Nike Air Force 1 Mid ’07

129,99 €

LEGENDÁS AF1 STÍLUS.

Az Air Force 1 Mid '07 modellben minden megvan, amit a legjobban ismersz: mutatós rátétek, vagány díszítőelemek és pont tökéletes mértékű csillogás, hogy reflektorfénybe kerülj. A párnázott, középmagas szár és a klasszikus tépőzáras záródás fokozza a hagyományos kosaras kényelmet, miközben az ujjrésznél lévő perforációk hűsítik a lábadat.

A termék előnyei

  • Több mint 35 éve magát a kényelmet és a tartósságot jelenti egyenesen a dobozból. A tartós, varrott rátétek, a tiszta bőr és a könnyen betörhető dizájn révén a városban bárhol ideális viselet.
  • Az eredetileg nagy igénybevételre tervezett Nike Air párnázás hosszan tartó kényelmet biztosít, amelyhez a párnázott szár és nyelv is hozzájárul, hiszen puhává teszi lépteidet.
  • A mutatós, könnyen tisztítható felsőrésznek köszönhetően tökéletes viselet a pályán kívül, míg a középmagas szárú dizájn és a talp csészetalpas felülete a kosárlabda előtt tiszteleg. Történelem, megjelenés és kényelem egyben.

Termékadatok

  • Szivacsos középtalp
  • Változtatható szélességű fűzőrendszer
  • A tépőzár segítségével a stílus és az illeszkedés testreszabható
  • Perforációk a lábujjaknál
  • A nyomot nem hagyó gumitalp tapadásról és tartósságról gondoskodik
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete
  • Stílus: CW2289-001

Az Air Force 1 története

Az 1982-ben megjelent AF1 volt az első Nike Air technológiát használó kosárlabdacipő, mely forradalmasította a kosárlabdát, és hamar nagy népszerűségre tett szert a világ minden táján. Az Air Force 1 ma is hű marad a gyökereihez ugyanazzal a puha, ruganyos párnázással, amely megváltoztatta a sportcipők történelmét.

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (247)

4.8 csillag

  • DestinyC390606198

    Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me

  • Ready for School

    Mystic25

    Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!

  • Nike Air Force ‘01

    philw169984581

    Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.

Nike Air Force 1 Mid ’07 férficipő

Nike Air Force 1 Mid ’07

129,99 €

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Fedezd fel a Nike Air Force 1 Mid '07 férficipőt

Több mint 35 éve magát a kényelmet és a tartósságot jelenti egyenesen a dobozból. A tartós, varrott rátétek, a tiszta bőr és a könnyen betörhető dizájn révén a városban bárhol ideális viselet.

Az eredetileg nagy igénybevételre tervezett Nike Air párnázás hosszan tartó kényelmet biztosít, amelyhez a párnázott szár és nyelv is hozzájárul, hiszen puhává teszi lépteidet.

A mutatós, könnyen tisztítható felsőrésznek köszönhetően tökéletes viselet a pályán kívül, míg a középmagas szárú dizájn és a talp csészetalpas felülete a kosárlabda előtt tiszteleg. Történelem, megjelenés és kényelem egyben.