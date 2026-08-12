Nike Air Force 1 Mid ’07 férficipő

Nike Air Force 1 Mid ’07

129,99 €

LEGENDÁS AF1 STÍLUS.

Az Air Force 1 Mid '07 modellben minden megvan, amit a legjobban ismersz: mutatós rátétek, vagány díszítőelemek és pont tökéletes mértékű csillogás, hogy reflektorfénybe kerülj. A párnázott, középmagas szár és a klasszikus tépőzáras záródás fokozza a hagyományos kosaras kényelmet, miközben az ujjrésznél lévő perforációk hűsítik a lábadat.

A termék előnyei Több mint 35 éve magát a kényelmet és a tartósságot jelenti egyenesen a dobozból. A tartós, varrott rátétek, a tiszta bőr és a könnyen betörhető dizájn révén a városban bárhol ideális viselet.

Az eredetileg nagy igénybevételre tervezett Nike Air párnázás hosszan tartó kényelmet biztosít, amelyhez a párnázott szár és nyelv is hozzájárul, hiszen puhává teszi lépteidet.

A mutatós, könnyen tisztítható felsőrésznek köszönhetően tökéletes viselet a pályán kívül, míg a középmagas szárú dizájn és a talp csészetalpas felülete a kosárlabda előtt tiszteleg. Történelem, megjelenés és kényelem egyben.

Termékadatok Szivacsos középtalp

Változtatható szélességű fűzőrendszer

A tépőzár segítségével a stílus és az illeszkedés testreszabható

Perforációk a lábujjaknál

A nyomot nem hagyó gumitalp tapadásról és tartósságról gondoskodik

Megjelenített szín: Fekete/Fekete

Stílus: CW2289-001