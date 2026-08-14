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Nike Air Force 1 Low Retro Premium férficipő - Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Férficipő

139,99 €
Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
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Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 a klasszikus sziluettet prémium bőrrel és kosárfonatot idéző textúrával ötvözi, és ezzel ad frissességet a hagyományos stílusnak.


  • Megjelenített szín: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Stílus: IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 a klasszikus sziluettet prémium bőrrel és kosárfonatot idéző textúrával ötvözi, és ezzel ad frissességet a hagyományos stílusnak.

Előnyök

  • A Nike Air egység könnyű párnázást kínál.
  • A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Stílus: IM5755-101

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (6)

4.5 csillag

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Nike Air Force 1 Low Retro Premium férficipő

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

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