Nike Air Force 1 Low Retro Premium férficipő

Nice looking shoe with quality issues
Mika125887876
Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 a klasszikus sziluettet prémium bőrrel és kosárfonatot idéző textúrával ötvözi, és ezzel ad frissességet a hagyományos stílusnak.
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 a klasszikus sziluettet prémium bőrrel és kosárfonatot idéző textúrával ötvözi, és ezzel ad frissességet a hagyományos stílusnak.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
Nice looking shoe with quality issues
Mika125887876
Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size
Increíbles.
AlbanG473381224
Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.
Sehr schön und edel
MartinH262832253
Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen
Nike Air Force 1 Low Retro Premium