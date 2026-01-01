Nike Air Force 1 Low By You
Egyedi férficipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Ez az AF1 cipő a részletekről szól. Tedd egyedivé a címkét, a fűzőket és a cipőfűződíszt, és ne felejts el saját szöveget írni a hátsó fülre. A nyolc választható színnel és a talp áttetsző vagy gumis változatával a cipő olyan egyedi lesz, amilyen te magad is vagy.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: HF0659-900
Nike Air Force 1 Low By You
Ez az AF1 cipő a részletekről szól. Tedd egyedivé a címkét, a fűzőket és a cipőfűződíszt, és ne felejts el saját szöveget írni a hátsó fülre. A nyolc választható színnel és a talp áttetsző vagy gumis változatával a cipő olyan egyedi lesz, amilyen te magad is vagy.
Te melyik alapot választod?
Kezdd a bőr felsőrésszel, majd válassz a hagyományos, az áttetsző és a gumis középtalp és külsőtalp közül.
Légy színes
Letisztult semleges színek, luxusminőségű fémes árnyalatok, sportos klasszikusok vagy ezek mindegyike. Mit alkotsz majd?
Fejezd ki önmagad
A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. A hátsó fület maximum három karakterrel szabhatod testre a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
További előnyök
- A masszív varratoktól kezdve a makulátlan anyagokon át a csészetalpas kialakításáig ez a cipő egyenletesebb tartósságot kínál, mint a plexi palánk.
- Az eredetileg profi kosárlabdázáshoz tervezett Air párnázás tartós kényelmet biztosít.
- A hagyományos kosaras forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozott tapadást és tartósságot garantál.
Termékadatok
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: HF0659-900
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Nike Air Force 1 Low By You
További információ
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