Nike Air Force 1 Low By You egyedi női cipő

Nike Air Force 1 Low By You

149,99 €

Ez az AF1 cipő a részletekről szól. Tedd egyedivé a címkét, a fűzőket és a cipőfűződíszt, és ne felejts el saját szöveget írni a hátsó fülre. A nyolc választható szín és a talp áttetsző vagy gumis változata miatt a cipő olyan egyedi lesz, amilyen te magad is vagy.

Te melyik alapot választod?

Kezdd a bőr felsőrésszel, majd válassz a hagyományos, az áttetsző és a gumis középtalp és külsőtalp közül.

Légy színes

Letisztult semleges színek, luxusminőségű fémes árnyalatok, sportos klasszikusok vagy ezek mindegyike. Mit fogsz létrehozni?

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Testre szabhatod a hátsó fület akár három karakterrel a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.