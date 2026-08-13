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Nike Air Force 1 '07 női cipő - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Női cipő

149,99 €
Nike Air Force 1 '07 női cipő - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
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Az AF1 legújabb verziója póniszőrből és bőrből készült. A klasszikus csészetalpas dizájn és az enyhén magasított talp változatlan.


  • Megjelenített szín: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Stílus: IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

Az AF1 legújabb verziója póniszőrből és bőrből készült. A klasszikus csészetalpas dizájn és az enyhén magasított talp változatlan.

Előnyök

  • A varrott rátétekkel ellátott bőr idővel puha tökéletességre tesz szert.
  • A Nike Air párnázás könnyű, egész napos kényelmet kínál.
  • A párnázott, alacsony szár elegáns megjelenést nyújt, és rendkívül kényelmes.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Stílus: IO0442-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (31)

4.5 csillag

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

  • Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!

    HelenT79880482

    Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!

  • Love. Love love

    AmamdaS980949416

    True to size super cute and comfy

Nike Air Force 1 '07 női cipő

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

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