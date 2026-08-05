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Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram férficipő - Fekete/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

Férficipő

129,99 €
Fekete/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/Fekete
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Az AF1 mindig is strapabíró cipő volt, de most a következő szintre emeljük. A tartós, textil felsőrész egy Vibram talpon helyezkedik el, melyet úgy terveztünk, hogy magabiztos lehess minden felületen. Készen állsz rá?


  • Megjelenített szín: Fekete/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Stílus: IH1943-002

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

129,99 €

Az AF1 mindig is strapabíró cipő volt, de most a következő szintre emeljük. A tartós, textil felsőrész egy Vibram talpon helyezkedik el, melyet úgy terveztünk, hogy magabiztos lehess minden felületen. Készen állsz rá?

Előnyök

  • A Nike Air egység könnyű párnázást kínál.
  • A Vibram külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fekete/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Stílus: IH1943-002

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (146)

4.6 csillag

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram férficipő

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

129,99 €

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