Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram férficipő

MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Az AF1 mindig is strapabíró cipő volt, de most a következő szintre emeljük. A tartós, textil felsőrész egy Vibram talpon helyezkedik el, melyet úgy terveztünk, hogy magabiztos lehess minden felületen. Készen állsz rá?
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram
Az AF1 mindig is strapabíró cipő volt, de most a következő szintre emeljük. A tartós, textil felsőrész egy Vibram talpon helyezkedik el, melyet úgy terveztünk, hogy magabiztos lehess minden felületen. Készen állsz rá?
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Great Looking Shoe
3dyers
Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.
Nice shoes
Martin
Nice shoes.
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram