Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA” férficipő

Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
Képviseld az amerikai válogatottat és ünnepeld a sportág legfontosabb eseményét ikonikus utcai stílusban. Mint minden LV8-as modell, ez is a klasszikus 80-as évekbeli szerkezetet, az enyhén platformos talpat és az elegáns bőr felsőrész stílusát követi. Ami viszont különlegessé teszi: hímzett csapatlogóval tiszteleg a nemzeti színek – a piros, a fehér és a kék – előtt.
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA”
Képviseld az amerikai válogatottat és ünnepeld a sportág legfontosabb eseményét ikonikus utcai stílusban. Mint minden LV8-as modell, ez is a klasszikus 80-as évekbeli szerkezetet, az enyhén platformos talpat és az elegáns bőr felsőrész stílusát követi. Ami viszont különlegessé teszi: hímzett csapatlogóval tiszteleg a nemzeti színek – a piros, a fehér és a kék – előtt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
As always great shoe
RobH818882133
Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.
DianaR195723293
Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA”