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Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA” férficipő - Fehér/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA”

Férficipő

119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA” férficipő - Fehér/University Red/University Red/Midnight Navy
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Képviseld az amerikai válogatottat és ünnepeld a sportág legfontosabb eseményét ikonikus utcai stílusban. Mint minden LV8-as modell, ez is a klasszikus 80-as évekbeli szerkezetet, az enyhén platformos talpat és az elegáns bőr felsőrész stílusát követi. Ami viszont különlegessé teszi: hímzett csapatlogóval tiszteleg a nemzeti színek – a piros, a fehér és a kék – előtt.


  • Megjelenített szín: Fehér/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Stílus: IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA”

119,99 €

Képviseld az amerikai válogatottat és ünnepeld a sportág legfontosabb eseményét ikonikus utcai stílusban. Mint minden LV8-as modell, ez is a klasszikus 80-as évekbeli szerkezetet, az enyhén platformos talpat és az elegáns bőr felsőrész stílusát követi. Ami viszont különlegessé teszi: hímzett csapatlogóval tiszteleg a nemzeti színek – a piros, a fehér és a kék – előtt.

Előnyök

  • A perforált lábujjrésszel készült bőr felsőrész jól szellőzik és kényelmes.
  • A Nike Air egység könnyed párnázást kínál.
  • A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Párnázott szár
  • Hab középtalp
  • Megjelenített szín: Fehér/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Stílus: IQ0407-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (19)

4.8 csillag

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

  • DianaR195723293

    Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA” férficipő

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA”

119,99 €

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