Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA” férficipő

Képviseld az amerikai válogatottat és ünnepeld a sportág legfontosabb eseményét ikonikus utcai stílusban. Mint minden LV8-as modell, ez is a klasszikus 80-as évekbeli szerkezetet, az enyhén platformos talpat és az elegáns bőr felsőrész stílusát követi. Ami viszont különlegessé teszi: hímzett csapatlogóval tiszteleg a nemzeti színek – a piros, a fehér és a kék – előtt.

Megjelenített szín: Fehér/University Red/University Red/Midnight Navy

Stílus: IQ0407-100