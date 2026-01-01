Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A klasszikus, 80-as éveket idéző szerkezet tartós bőrrel és merész részletekkel párosulva gondoskodik arról, hogy a pályán és a hétköznapokban is stílusos legyél.

Megjelenített szín: Fekete/Sail

Stílus: IU7592-001