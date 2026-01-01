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Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő - Fekete/Sail

Nike Air Force 1 ’07 LV8

Férficipő

129,99 €
Fekete/Sail
Vast Grey/Sail
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Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A klasszikus, 80-as éveket idéző szerkezet tartós bőrrel és merész részletekkel párosulva gondoskodik arról, hogy a pályán és a hétköznapokban is stílusos legyél.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sail
  • Stílus: IU7592-001

Nike Air Force 1 ’07 LV8

129,99 €

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A klasszikus, 80-as éveket idéző szerkezet tartós bőrrel és merész részletekkel párosulva gondoskodik arról, hogy a pályán és a hétköznapokban is stílusos legyél.

Előnyök

  • A perforált lábujjrészű, valódi bőr és műbőr anyagú felsőrész jól szellőzik és kényelmes.
  • A Nike Air egység könnyű párnázást kínál.
  • A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Sail
  • Stílus: IU7592-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő

    Nike Air Force 1 ’07 LV8

    129,99 €

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