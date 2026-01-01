Nike Air Force 1 ’07 LV8
Férficipő
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A klasszikus, 80-as éveket idéző szerkezet tartós bőrrel és merész részletekkel párosulva gondoskodik arról, hogy a pályán és a hétköznapokban is stílusos legyél.
- Megjelenített szín: Fekete/Sail
- Stílus: IU7592-001
Nike Air Force 1 ’07 LV8
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A klasszikus, 80-as éveket idéző szerkezet tartós bőrrel és merész részletekkel párosulva gondoskodik arról, hogy a pályán és a hétköznapokban is stílusos legyél.
Előnyök
- A perforált lábujjrészű, valódi bőr és műbőr anyagú felsőrész jól szellőzik és kényelmes.
- A Nike Air egység könnyű párnázást kínál.
- A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Megjelenített szín: Fekete/Sail
- Stílus: IU7592-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Force 1 ’07 LV8