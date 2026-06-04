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Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Air Force 1 ’07 LV8

Férficipő

30% kedvezmény
Fekete/Fekete/Fehér
Fehér/Fehér/Fekete
Wolf Grey/Wolf Grey/Dark Smoke Grey
Geyser Grey/Fehér/Fekete
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Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A klasszikus, '80-as éveket idéző szerkezet merész részletekkel párosulva gondoskodik a stílusról a pályán és a hétköznapok során is.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IR0952-001

Nike Air Force 1 ’07 LV8

30% kedvezmény

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A klasszikus, '80-as éveket idéző szerkezet merész részletekkel párosulva gondoskodik a stílusról a pályán és a hétköznapok során is.

Előnyök

  • A Nike Air egység könnyű párnázást kínál.
  • A hagyományos kosaras forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozott tapadást és tartósságot garantál.

Termékadatok

  • Párnázott szár
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IR0952-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

5 csillag

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő

Nike Air Force 1 ’07 LV8

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