Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A klasszikus, '80-as éveket idéző szerkezet merész részletekkel párosulva gondoskodik a stílusról a pályán és a hétköznapok során is.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: IR0952-001