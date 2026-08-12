Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A 80-as évekbeli szerkezet vászon alátéteket párosít bőrrel, hogy texturált megjelenést kölcsönözzön a klasszikus sziluettnek

Megjelenített szín: Off White/Summit White/Off White

Stílus: II9807-100