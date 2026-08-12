Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő

NIKOS273042730
Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A 80-as évekbeli szerkezet vászon alátéteket párosít bőrrel, hogy texturált megjelenést kölcsönözzön a klasszikus sziluettnek
Nike Air Force 1 ’07 LV8
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A 80-as évekbeli szerkezet vászon alátéteket párosít bőrrel, hogy texturált megjelenést kölcsönözzön a klasszikus sziluettnek
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
NIKOS273042730
Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!
top
Omar593000411
Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio
Great pair of shoes
Aidan828550009
My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it
Nike Air Force 1 ’07 LV8