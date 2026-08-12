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Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 ’07 LV8

Férficipő

119,99 €
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
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Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A 80-as évekbeli szerkezet vászon alátéteket párosít bőrrel, hogy texturált megjelenést kölcsönözzön a klasszikus sziluettnek


  • Megjelenített szín: Off White/Summit White/Off White
  • Stílus: II9807-100

Nike Air Force 1 ’07 LV8

119,99 €

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. A 80-as évekbeli szerkezet vászon alátéteket párosít bőrrel, hogy texturált megjelenést kölcsönözzön a klasszikus sziluettnek

Előnyök

  • A Nike Air egység könnyű párnázást kínál.
  • A gumiból készült külsőtalp kiváló tapadást és tartósságot biztosít.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Off White/Summit White/Off White
  • Stílus: II9807-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (17)

5 csillag

  • NIKOS273042730

    Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!

  • top

    Omar593000411

    Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio

  • Great pair of shoes

    Aidan828550009

    My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it

Nike Air Force 1 ’07 LV8 férficipő

Nike Air Force 1 ’07 LV8

119,99 €

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