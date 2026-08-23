Nike Air Force 1 '07 „Florette” női cipő

Rosa fosforescente
FatimaS509879714
Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett prémium bőrrel párosul, hogy friss, letisztult legyen a megjelenésed.
Nike Air Force 1 '07 „Florette”
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett prémium bőrrel párosul, hogy friss, letisztult legyen a megjelenésed.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Rosa fosforescente
FatimaS509879714
Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa
Gorgeous steppers
Aleshiap544157813
I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter
Beautiful but Loud
emh1223
I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.
Nike Air Force 1 '07 „Florette”