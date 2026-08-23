 
1 / 8. kép
Nike Air Force 1 '07 „Florette” női cipő - Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise

Nike Air Force 1 '07 „Florette”

Női cipő

129,99 €
Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
Fekete/Off Noir/Metallic Silver/Fekete
Fehér/Wolf Grey/Metallic Silver/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett prémium bőrrel párosul, hogy friss, letisztult legyen a megjelenésed.


  • Megjelenített szín: Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
  • Stílus: IR8637-600

Nike Air Force 1 '07 „Florette”

129,99 €

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett prémium bőrrel párosul, hogy friss, letisztult legyen a megjelenésed.

A termék előnyei

  • A perforált lábujjrésszel készült bőr felsőrész jól szellőzik és kényelmes.
  • A Nike Air egység könnyed párnázást kínál.
  • A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Párnázott szár
  • Hab középtalp
  • Megjelenített szín: Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
  • Stílus: IR8637-600

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (7)

4.3 csillag

  • Rosa fosforescente

    FatimaS509879714

    Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa

  • Gorgeous steppers

    Aleshiap544157813

    I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter

  • Beautiful but Loud

    emh1223

    I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.

Nike Air Force 1 '07 „Florette” női cipő

Nike Air Force 1 '07 „Florette”

129,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 3