Nike Air Force 1 '07 férficipő

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Zapatillas para todos los días
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett valódi és műbőrrel párosul, hogy friss és letisztult legyen a megjelenésed.
Nike Air Force 1 '07
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett valódi és műbőrrel párosul, hogy friss és letisztult legyen a megjelenésed.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
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Zapatillas para todos los días
Belle
LucaM736848825
Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano
Good value for money
oscar776416671
Very good quality 100% worth the money also very comfortable
Nike Air Force 1 '07