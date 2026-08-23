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Nike Air Force 1 '07 férficipő - Fehér/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Férficipő

119,99 €
Fehér/Fir/Cool Grey/Cool Grey
Fekete/Anthracite
College Grey/Newsprint
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Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett valódi és műbőrrel párosul, hogy friss és letisztult legyen a megjelenésed.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Stílus: IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett valódi és műbőrrel párosul, hogy friss és letisztult legyen a megjelenésed.

Előnyök

  • A perforált lábujjrészű, valódi bőr és műbőr anyagú felsőrész jól szellőzik és kényelmes.
  • A Nike Air egység könnyű párnázást kínál.
  • A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fehér/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Stílus: IX0349-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (4)

5 csillag

  • Franciscof02055cb69d94705b8aa210423d12674

    Zapatillas para todos los días

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Good value for money

    oscar776416671

    Very good quality 100% worth the money also very comfortable

Nike Air Force 1 '07 férficipő

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

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