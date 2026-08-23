Nike Air Force 1 '07 férficipő

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1-ben a klasszikus sziluett valódi és műbőrrel párosul, hogy friss és letisztult legyen a megjelenésed.

Megjelenített szín: Fehér/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Stílus: IX0349-100