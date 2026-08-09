Nike Air Force 1 '07 Edge férficipő

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 extrastílusossá teszi a megjelenésedet a ropogós bőr, a csillagos applikáció és az ezüst fűzőlyukak párosításával.

Megjelenített szín: Fehér/Metallic Silver/Fehér

Stílus: IM5750-100