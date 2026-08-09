Nike Air Force 1 '07 Edge férficipő

Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 extrastílusossá teszi a megjelenésedet a ropogós bőr, a csillagos applikáció és az ezüst fűzőlyukak párosításával.
Nike Air Force 1 '07 Edge
Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 extrastílusossá teszi a megjelenésedet a ropogós bőr, a csillagos applikáció és az ezüst fűzőlyukak párosításával.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
A Cool Twist on a Classic
DagA299837031
Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!
Chris254503625
You just gotta love these shoes.
Nike Air Force 1 '07 Edge