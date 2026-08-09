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Nike Air Force 1 '07 Edge férficipő - Fehér/Metallic Silver/Fehér

Nike Air Force 1 '07 Edge

Férficipő

129,99 €
Nike Air Force 1 '07 Edge férficipő - Fehér/Metallic Silver/Fehér
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Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 extrastílusossá teszi a megjelenésedet a ropogós bőr, a csillagos applikáció és az ezüst fűzőlyukak párosításával.


  • Megjelenített szín: Fehér/Metallic Silver/Fehér
  • Stílus: IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

Kényelmes, tartós és időtlen – nem véletlen, hogy kategóriájában az első. Az Air Force 1 extrastílusossá teszi a megjelenésedet a ropogós bőr, a csillagos applikáció és az ezüst fűzőlyukak párosításával.

Előnyök

  • A perforált lábujjrésszel készült bőr felsőrész jól szellőzik és kényelmes.
  • A Nike Air egység könnyed párnázást kínál.
  • A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Szivacsos középtalp
  • Párnázott szár
  • Fémes ezüst cipőfűződísz
  • Megjelenített szín: Fehér/Metallic Silver/Fehér
  • Stílus: IM5750-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

5 csillag

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Nike Air Force 1 '07 Edge férficipő

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

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