Újrahasznosított anyagok
Nike After Dark Tour
Dri-FIT Club sapka
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez az állítható Club sapka a Nike After Dark Tourt, a női versenysorozatot ünnepli, amely éjszakai, városi futásokat szervez szerte a világon. Nike Dri-FIT anyagból készült, és belső homlokpánttal rendelkezik, így száraz és kényelmes viseletet biztosít nappal és éjszaka is.
- Megjelenített szín: Fekete/Reflective Silver
- Stílus: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Ez az állítható Club sapka a Nike After Dark Tourt, a női versenysorozatot ünnepli, amely éjszakai, városi futásokat szervez szerte a világon. Nike Dri-FIT anyagból készült, és belső homlokpánttal rendelkezik, így száraz és kényelmes viseletet biztosít nappal és éjszaka is.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A közepes mélységű Club sapkák stílusa bármilyen naphoz jól illik.
Termékadatok
- Hímzéssel díszített szellőzőlyukak
- Fémcsat
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Reflective Silver
- Stílus: IF3582-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike After Dark Tour