Nike After Dark Tour Dri-FIT Club sapka

Ez az állítható Club sapka a Nike After Dark Tourt, a női versenysorozatot ünnepli, amely éjszakai, városi futásokat szervez szerte a világon. Nike Dri-FIT anyagból készült, és belső homlokpánttal rendelkezik, így száraz és kényelmes viseletet biztosít nappal és éjszaka is.

Megjelenített szín: Fekete/Reflective Silver

Stílus: IF3582-010