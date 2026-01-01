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Nike After Dark Tour Dri-FIT Club sapka - Fekete/Reflective Silver

Újrahasznosított anyagok

Nike After Dark Tour

Dri-FIT Club sapka

27,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez az állítható Club sapka a Nike After Dark Tourt, a női versenysorozatot ünnepli, amely éjszakai, városi futásokat szervez szerte a világon. Nike Dri-FIT anyagból készült, és belső homlokpánttal rendelkezik, így száraz és kényelmes viseletet biztosít nappal és éjszaka is.


  • Megjelenített szín: Fekete/Reflective Silver
  • Stílus: IF3582-010

Nike After Dark Tour

27,99 €

Ez az állítható Club sapka a Nike After Dark Tourt, a női versenysorozatot ünnepli, amely éjszakai, városi futásokat szervez szerte a világon. Nike Dri-FIT anyagból készült, és belső homlokpánttal rendelkezik, így száraz és kényelmes viseletet biztosít nappal és éjszaka is.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A közepes mélységű Club sapkák stílusa bármilyen naphoz jól illik.

Termékadatok

  • Hímzéssel díszített szellőzőlyukak
  • Fémcsat
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Reflective Silver
  • Stílus: IF3582-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike After Dark Tour Dri-FIT Club sapka

    Nike After Dark Tour

    27,99 €

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