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Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson” Dri-FIT ADV testhezálló női futórövidnadrág - Thunder Blue/Fekete/Fehér/Linen

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson”

Dri-FIT ADV testhezálló női futórövidnadrág

74,99 €
Thunder Blue/Fekete/Fehér/Linen
Illusion Green/Fekete/Fehér/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A rövidnadrágot aranyszínű díszítéssel láttuk el Keely Hodgkinson éremvadászat iránti elkötelezettsége tiszteletére. Versenyre készült, izzadságelvezető, bordázott anyaggal és tárolóhellyel újult meg, hogy a hosszú távokra is alkalmas legyen. A hálós, rugalmas derékrész fokozza a szellőzést, a selymesen sima bélés pedig kényelmes érzetet biztosít a rajttól a célig.


  • Megjelenített szín: Thunder Blue/Fekete/Fehér/Linen
  • Stílus: IU1063-437

Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson”

74,99 €

A rövidnadrágot aranyszínű díszítéssel láttuk el Keely Hodgkinson éremvadászat iránti elkötelezettsége tiszteletére. Versenyre készült, izzadságelvezető, bordázott anyaggal és tárolóhellyel újult meg, hogy a hosszú távokra is alkalmas legyen. A hálós, rugalmas derékrész fokozza a szellőzést, a selymesen sima bélés pedig kényelmes érzetet biztosít a rajttól a célig.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A hátsó cipzáras zsebben a legtöbb telefon elfér, a két süllyesztett zsebben pedig apróbb dolgokat, például géleket tárolhatsz.
  • A belső zsinórral ellátott hálós derékrész testre szabható illeszkedést és szellőzést biztosít.

Termékadatok

  • Nem fényvisszaverő Swoosh logók
  • 13 cm-es belső szárhossz
  • Fő alkotórész: 89% poliészter/11% spandex. Betoldás bélése: 88% poliészter/12% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Thunder Blue/Fekete/Fehér/Linen
  • Stílus: IU1063-437

Méret és fazon

    • Falyn Lott egyetemi atlétán látható, aki többpróbában, valamint távol- és magasugrásban versenyez.
    • Lott 183 cm magas, és S-es méretet hord.
    • Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson” Dri-FIT ADV testhezálló női futórövidnadrág

    Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson”

    74,99 €

    További információ

      • Falyn Lott egyetemi atlétán látható, aki többpróbában, valamint távol- és magasugrásban versenyez.
      • Lott 183 cm magas, és S-es méretet hord.

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