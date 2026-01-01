Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson” Dri-FIT ADV testhezálló női futórövidnadrág

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A rövidnadrágot aranyszínű díszítéssel láttuk el Keely Hodgkinson éremvadászat iránti elkötelezettsége tiszteletére. Versenyre készült, izzadságelvezető, bordázott anyaggal és tárolóhellyel újult meg, hogy a hosszú távokra is alkalmas legyen. A hálós, rugalmas derékrész fokozza a szellőzést, a selymesen sima bélés pedig kényelmes érzetet biztosít a rajttól a célig.