Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson”
Dri-FIT ADV testhezálló női futórövidnadrág
A rövidnadrágot aranyszínű díszítéssel láttuk el Keely Hodgkinson éremvadászat iránti elkötelezettsége tiszteletére. Versenyre készült, izzadságelvezető, bordázott anyaggal és tárolóhellyel újult meg, hogy a hosszú távokra is alkalmas legyen. A hálós, rugalmas derékrész fokozza a szellőzést, a selymesen sima bélés pedig kényelmes érzetet biztosít a rajttól a célig.
- Megjelenített szín: Thunder Blue/Fekete/Fehér/Linen
- Stílus: IU1063-437
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson”
A rövidnadrágot aranyszínű díszítéssel láttuk el Keely Hodgkinson éremvadászat iránti elkötelezettsége tiszteletére. Versenyre készült, izzadságelvezető, bordázott anyaggal és tárolóhellyel újult meg, hogy a hosszú távokra is alkalmas legyen. A hálós, rugalmas derékrész fokozza a szellőzést, a selymesen sima bélés pedig kényelmes érzetet biztosít a rajttól a célig.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
- A hátsó cipzáras zsebben a legtöbb telefon elfér, a két süllyesztett zsebben pedig apróbb dolgokat, például géleket tárolhatsz.
- A belső zsinórral ellátott hálós derékrész testre szabható illeszkedést és szellőzést biztosít.
Termékadatok
- Nem fényvisszaverő Swoosh logók
- 13 cm-es belső szárhossz
- Fő alkotórész: 89% poliészter/11% spandex. Betoldás bélése: 88% poliészter/12% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Thunder Blue/Fekete/Fehér/Linen
- Stílus: IU1063-437
Méret és fazon
- Falyn Lott egyetemi atlétán látható, aki többpróbában, valamint távol- és magasugrásban versenyez.
- Lott 183 cm magas, és S-es méretet hord.
- Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson”
További információ
- Falyn Lott egyetemi atlétán látható, aki többpróbában, valamint távol- és magasugrásban versenyez.
- Lott 183 cm magas, és S-es méretet hord.